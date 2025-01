Forsee: va équiper les trolleybus d'un constructeur turc information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce qu'il va équiper les trolleybus du constructeur turc Bozankaya avec ses systèmes de batteries.



Bozankaya a déjà reçu confirmation d'une commande de 33 trolleybus de 12 m et 18 m qui seront livrés à la municipalité de Timisoara en Roumanie.



Forsee précise que grâce à la technologie de batterie avancée et à une conception modulaire, ces bus offrent aux villes la possibilité de choisir des solutions adaptées à leurs infrastructures énergétiques et à leurs objectifs de développement durable.



Bozankaya a ainsi sélectionné deux technologies Forsee Power pour répondre à ses besoins : FORSEE ZEN PLUS pour équiper ses trolleybus électriques de 18 m et 12 m, et FORSEE PULSE 15 pour ses trolleybus électriques à recharge rapide.



Les packs de batteries Forsee Power pour Bozankaya sont fabriqués à Chasseneuil-du-Poitou, en France. Le Groupe compte également des usines en Amérique du Nord et en Asie pour répondre aux besoins mondiaux de ses clients.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,73 EUR Euronext Paris -1,49%