Forsee Power réalise un chiffre d’affaires de 18,5 M€ au premier trimestre 2022

- Poursuite de la bonne dynamique commerciale sur le segment des véhicules légers, en croissance de +62% à 4,8 M€

- Le carnet de commandes enregistrées pour 2022 confirme un niveau d’activité soutenu, notamment sur le segment des véhicules lourds

- Plus de 1 200 bus et 100 000 véhicules légers désormais équipés de batteries Forsee Power à travers le monde



Paris, le 11 mai 2022 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2022.



Christophe Gurtner, Fondateur & Président Directeur Général de Forsee Power déclare : "Au cours de ce premier trimestre 2022, Forsee Power affiche de bonnes performances commerciales, notamment sur le segment des véhicules légers. Dans un contexte adverse marqué par les impacts indirects liés au conflit en Ukraine (impact logistique entre l’Asie et l’Europe, hausse du prix des matières premières), au contexte de tension sur l’approvisionnement de certains composants électroniques, et les incertitudes liées à la crise de la Covid-19 en Chine où le Groupe opère l’un de ses 4 sites de production, nos revenus trimestriels progressent toutefois de +11% et notre carnet de commandes enregistrées pour 2022 continue de se renforcer. Pour rappel, au 31 janvier 2022, le montant de ce carnet de commandes était déjà supérieur au chiffre d’affaires réalisé en 2021".