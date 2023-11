Forsee Power réalise un chiffre d’affaires de 126,6 M€ au 30 septembre 2023, en progression de +67%

 Nouveau trimestre d’hypercroissance avec des revenus en augmentation de +83% par rapport au T3 2022

o Poursuite du fort dynamisme de l’activité Véhicules lourds : +109% vs. T3 2022

o Stabilité de l’activité des Véhicules légers vs. T3 2022



 Nouveau client australien de premier plan dans le domaine du bus

o Renforcement de la présence de Forsee Power dans la région Asie-Pacifique

o Une première commande pour la fourniture de systèmes de batteries ZEN PLUS pour équiper 60 bus électriques



 Confirmation des objectifs 2023 : chiffre d’affaires supérieur à 160 M€ et nette amélioration de l’EBITDA ajusté