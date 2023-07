Forsee Power publie son 4ème rapport de développement durable et lance le processus SBTi vers le « Net Zero »

Paris, le 12 juillet 2023 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, publie son nouveau rapport de développement durable qui revient sur ses réalisations de l’année 2022 et ses perspectives à venir. Le Groupe annonce également le lancement de l’élaboration d'une feuille de route « Net Zero » selon les normes SBTi.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : forseepower@newcap.eu