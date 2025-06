Forsee Power: Mitsui & Co passe sous les 20% information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Mitsui & Co Ltd a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 juin, les seuils de 25% du capital et 20% du capital et des droits de vote de Forsee Power, au résultat d'une augmentation de capital du groupe de batteries pour véhicules électriques.



Par la suite de ce franchissement, le conglomérat japonais précise détenir 19.064.883 actions Forsee Power représentant autant de droits de vote, soit 16,25% du capital et 15,05% des droits de vote de cette société.







Valeurs associées FORSEE POWER 0,3900 EUR Euronext Paris +7,88%