FORSEE POWER - Le constructeur australien Custom Denning accélère ses commandes pour électrifier ses bus avec les batteries durables de Forsee Power

Sydney et Paris, le 24 mars 2025 - 17h45 – Custom Denning, l'un des principaux constructeurs australiens de bus et d'autocars, et Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), expert en systèmes de batteries, annoncent une nouvelle collaboration pour offrir des transports publics zéro émission en Australie.



Depuis 2023, les deux entreprises équipent les bus Element 2 de Custom Denning avec les systèmes de batteries haute énergie FORSEE ZEN PLUS, permettant aux véhicules de fonctionner sur une seule charge tout au long de la journée. Plus de 150 bus ont déjà été mis en service en Australie et plus d'une centaine suivront dans les prochains mois.



