Forsee Power: lancement de Neot e-motion information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce l'opération réalisée par Neot Capital, société dont il est actionnaire aux côtés de Mitsui & Co et d'EDF, concernant le lancement de Neot e-motion, nouvelle plateforme européenne de financement de la mobilité zéro émission.



Avec désormais 500 millions d'euros de fonds propres gérés au travers de ses plateformes, Neot dispose d'une capacité de financement proche de deux milliards d'euros d'actifs destinés à soutenir les collectivités et les opérateurs de transport dans leur transition énergétique.



Le fournisseur de systèmes de batteries précise que Neot e-motion a vocation à financer des solutions 'as-a-service' pour les véhicules et infrastructures à faible empreinte carbone (notamment bus, autocars, camions, bateaux et bornes de recharge) à travers l'Europe.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,4930 EUR Euronext Paris +0,92%