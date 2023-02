Forsee Power équipera les chaines de traction Kiepe Electric des bus 100% batteries à charge rapide de Van Hool

Les équipementiers européens ont été sélectionnés par Île-de-France Mobilités pour leur solution innovante dédiée au transport public zéro émission pour deux lignes de bus en région parisienne



Paris, le 1er février 2023 – 17h45 – Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents et leader européen des batteries pour bus électriques, annonce qu'il va équiper avec son système de batteries le fournisseur allemand de systèmes électriques Kiepe Electric à bord d'un nouveau bi-bus articulé de Van Hool à haut niveau de service (BHNS) bénéficiant d’un système de recharge rapide SRS d'Alstom via un collecteur de courant de terre, en Île-de-France.

La solution de transport, choisie par Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice des mobilités de la région francilienne, est destinée à deux lignes de bus d'Île-de-France à voies dédiées, T Zen 4 et T Zen 5.



