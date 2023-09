Forsee Power équipe les modèles iconiques Ninja et Z, les motos électriques de Kawasaki et ouvre un nouveau site au Japon

Paris, le 28 septembre 2023 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques légers et lourds, annonce que Kawasaki a choisi ses batteries pour équiper la version électrique de ses modèles iconiques Ninja et Z. Le Groupe annonce également l'ouverture d'un nouveau bureau et d'un laboratoire à Yokohama, au Japon, pour soutenir son activité croissante dans le pays et nomme Kenjiro Azuma au poste de Directeur Général de Forsee Power Japan.



En présence de Philippe Setton, Ambassadeur de France au Japon et de Tetsuya Daikoku, Directeur Général Exécutif de Mitsui & Co., Ltd., Forsee Power a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour annoncer son projet pour le Japon.



