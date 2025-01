Forsee Power: Ebitda estimé positif en 2024, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 09:43









(CercleFinance.com) - Forsee Power grimpe de 10% jeudi matin à la Bourse de Paris après avoir atteint ses objectifs financiers en 2024, à commencer par la réalisation d'un résultat opérationnel courant (Ebitda) ajusté positif.



Le spécialiste des systèmes de batteries pour véhicules électriques dit avoir enregistré un chiffre d'affaires de 38,3 millions d'euros au cours du quatrième trimestre 2024, en baisse de 14% par rapport aux 44,7 millions d'euros annoncés un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, son chiffre d'affaires ressort à 151,8 millions d'euros, contre 171,3 millions d'euros en 2023, soit un repli de l'ordre de 11%.



Dans un communiqué, Forsee explique ce recul par l'arrêt progressif de l'activité avec Iveco, un client historique, ainsi que par la forte baisse du prix des cellules.



Cette performance s'avère toutefois conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros que le groupe s'était précédemment fixé.



S'il ne dévoile pas de résultats chiffrés, Forsee estime par ailleurs avoir dégagé un Ebitda ajusté positif l'an dernier, une première dans l'histoire de la société, grâce notamment à la bonne maîtrise de ses frais.



Dans ces conditions, l'entreprise dit aborder l'exercice 2025 'avec confiance', entendant renouer avec la croissance tout en poursuivant l'amélioration de sa rentabilité.



D'après les analystes d'Allinvest Securities, le consensus vise un chiffre d'affaires de 162,4 millions d'euros (+7%) en 2025.



Suite à cette publication, l'action Forsee Power bondissait d'environ 10% jeudi matin à la Bourse de Paris, signant l'une des plus fortes progressions du marché.





