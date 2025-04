Forsee Power dévoile sa batterie GO 6

(AOF) - Forsee Power, expert des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, dévoile sa nouvelle batterie puissance GO 6, une solution LFP conçue pour répondre aux exigences croissantes des engins compacts agricoles, industriels et de chantier ainsi que des véhicules électriques légers à quatre roues. Elle est présentée pour la première fois à l’occasion du salon BAUMA à Munich du 7 au 13 avril 2025.

