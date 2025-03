Forsee Power choisi par le constructeur turc Bozankaya

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les packs batteries Forsee Power seront fabriqués à Chasseneuil-du-Poitou en France. Le Groupe exploite également des usines en Amérique du Nord et en Asie pour répondre à la demande mondiale.

(AOF) - Forsee Power, spécialiste des systèmes de batteries pour les véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce que le constructeur turc Bozankaya a choisi le système de batterie haute puissance Forsee Pulse 15 pour équiper les trolleybus de Prague pour lesquels il a récemment remporté un appel d'offres. Cela fait suite à une première annonce en janvier de 33 trolleybus pour la municipalité de Timisoara en Roumanie.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.