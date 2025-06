Forsee Power: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Forsee Power fait part de la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du DPS des actionnaires, opération lancée le 6 juin et qui lui a permis de lever un montant total brut de 18,7 millions d'euros (incluant la prime d'émission).



Le groupe spécialisé dans les systèmes de batteries pour véhicules précise que cette opération se traduit par l'émission de 45.555.031 actions nouvelles, à un prix unitaire de 0,41 euro, soit environ 38,8% de son capital existant.



'Les actionnaires institutionnels nous ont renouvelé leur confiance, en particulier SPI (Bpifrance), Eurazeo Global Investor et Noria. Leur soutien a été déterminant dans la réalisation de cette opération', souligne son PDG Christophe Gurtner.



Le produit net de l'augmentation de capital sera affecté à hauteur d'environ 70% à l'innovation, et d'environ 30% à des investissements dans les différents sites industriels existants afin d'optimiser les capacités de production actuelle.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,3980 EUR Euronext Paris +2,84%