Forsee Power : augmentation de capital de 18,7 millions d'euros

(AOF) - Forsee Power, l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible et réductible, au bénéfice des actionnaires et d’un placement global (l’augmentation de capital). L’opération, lancée le 6 juin 2025, a permis à la société de lever un montant total brut de 18,7 millions d’euros (incluant la prime d’émission).

L'augmentation de capital se traduit par l'émission de 45.555.031 actions nouvelles à un prix par action de 0,41 euros (prime d'émission incluse), soit environ 38,8% du capital existant de la société (sur une base non diluée).

Le produit net de l'augmentation de capital sera affecté à hauteur d'environ 70%, à l'innovation, afin de permettre (i) le développement de la nouvelle génération de produits et services intégrant la digitalisation, la cybersécurité et l'intelligence artificielle, (ii), la poursuite de l'optimisation des performances des produits et (iii) le renforcement de la sécurité des systèmes de batteries.

Il sera affecté aussi à hauteur d'environ 30%, à des investissements dans les différents sites industriels existants de la société et de ses filiales afin d'optimiser les capacités de production actuelle et par conséquence le potentiel de croissance du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS