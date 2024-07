Forsee Power annonce un chiffre d'affaires semestriel de 84,4 M€, en croissance de +7% par rapport au S1 2023

 T2 2024 à 31,6 M€, en baisse de 23% par rapport au T2 2023



 Confirmation du développement du marché global de l’électromobilité à moyen et long termes, moins dynamique qu’anticipé à court terme



 Forte diversification du portefeuille clients sur nos marchés et géographies cibles



 Objectifs financiers 2024

Chiffre d’affaires estimé entre 180 et 200 M€

Atteinte de l’équilibre de l’EBITDA ajusté pour l’ensemble de l’année 2024





Paris, le 25 juillet 2024 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSEE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires trimestriel clos le 30 juin 2024.





