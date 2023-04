Forsee Power annonce ses résultats 2022 marqués par une croissance très soutenue de l’activité et une amélioration de sa performance financière

 Croissance du chiffre d’affaires de +53% à 111 M€ et amélioration de la marge d’EBITDA ajusté 2022 à (13) % du chiffre d’affaires



 Position de liquidités de 41 M€ à fin décembre 2022



 Fixation d’objectifs financiers à court et moyen termes

o 2023 : Chiffre d’affaires supérieur à 160 M€ et nette amélioration de l’EBITDA ajusté

o 2024 : Chiffre d’affaires supérieur à 235 M€ et atteinte du seuil de rentabilité

o 2028 : Chiffre d’affaires supérieur à 850 M€ et un taux de marge d’EBITDA ajusté de 15%



Paris, le 5 avril 2023 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), expert des systèmes de batteries intelligents pour l’électromobilité durable, annonce aujourd’hui ses résultats financiers 2022, arrêtés par le Conseil d’administration du 5 avril 2023.



