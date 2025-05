Forsee Power annonce le déploiement de Neot e-motion, plateforme européenne de financement de la mobilité bas-carbone

Paris, le 21 mai 2025 - 18h00 – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l’expert des systèmes de batteries intelligents pour véhicules électriques commerciaux et industriels, annonce l’opération réalisée par Neot Capital, société dont Forsee Power est actionnaire aux côtés de Mitsui & Co., Ltd. et d’EDF via sa filiale EDF Pulse Ventures, concernant le lancement de Neot e-motion, une nouvelle plateforme européenne de financement de la mobilité zéro émission.



