Forsee Power annonce la nomination de Joel Theut au poste de Chief Technical and Operations Officer

Paris, le 25 octobre 2023 – 17h45 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE), l'expert des systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques légers et lourds, est heureux d'annoncer la nomination de Joel Theut, citoyen américain, pour soutenir sa croissance continue et renforcer sa position sur le marché mondial de l’électromobilité durable.



« Je suis très heureux de rejoindre Forsee Power en tant que Chief Technical and Operations Officer.

Bénéficiant d’une forte expérience internationale, je suis conscient des enjeux critiques qui façonnent l’industrie de l’électromobilité, notamment l’industrialisation, la performance et la réduction de l’empreinte carbone. Je suis impatient de contribuer à l'excellence opérationnelle de Forsee Power et à notre mission de construire un avenir plus durable pour un maximum de territoires. » déclare Joel Theut.



