Forgent Power vise une valorisation de 8,8 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, en misant sur le boom des centres de données

L'entreprise souhaite lever 1,62 milliard de dollars lors de son introduction en bourse

Forgent sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "FPS"

L'entreprise vise des marchés à forte croissance tels que les centres de données

Le fabricant d'équipements électriques Forgent Power a déclaré qu'il visait une valorisation allant jusqu'à 8,83 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, testant l'appétit des investisseurs pour les entreprises liées aux centres de données dans le cadre du boom de l'intelligence artificielle.

La société basée dans le Minnesota et certains de ses actionnaires actuels ont déclaré lundi qu'ils visaient à lever jusqu'à 1,62 milliard de dollars en offrant environ 56 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 25 et 29 dollars.

Forgent se concentre sur les marchés à forte croissance tels que les centres de données, alors que les entreprises technologiques, y compris OpenAI , déversent des milliards de dollars dans de nouvelles installations pour suivre le rythme de l'explosion des besoins informatiques des services en nuage et de l'IA.

Lukas Muehlbauer, associé d'IPOX, a déclaré que les 42 % de revenus de Forgent provenant des centres de données d'IA représentaient un niveau de concentration rare sur les marchés publics, permettant aux investisseurs de contourner les conglomérats énergétiques diversifiés pour jouer directement sur les dépenses d'IA.

"À un ratio prix/ventes de 10 fois, Forgent demande une prime par rapport à ses pairs", a déclaré M. Muehlbauer, ajoutant que les investisseurs doivent décider si la forte croissance de son chiffre d'affaires justifie le prix plus élevé malgré des marges bénéficiaires plus minces.

Le redressement des marchés et la baisse des taux d'intérêt ont également incité les entreprises de tous les secteurs à revenir pour tester la demande des investisseurs en matière de nouvelles inscriptions, après que la fermeture prolongée du gouvernement en octobre a contraint bon nombre d'entre elles à mettre leurs projets en veilleuse.

Once Upon a Farm de Jennifer Garner et Bob's Discount Furniture ont également révélé les termes de leurs offres lundi, tandis que EquipmentShare.com EQPT.O et BitGo BTGO.N ont fait des débuts remarqués sur le marché la semaine dernière.

Forgent Power, qui vise à s'inscrire à la Bourse de New York sous le symbole "FPS", conçoit et fabrique des équipements de distribution électrique pour les centres de données, les réseaux électriques et les installations industrielles à forte consommation d'énergie.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs de file de l'offre.