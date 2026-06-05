FOREX-Le yen reste proche du seuil d'intervention ; le dollar tiré vers le haut par les tensions dans le Golfe

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* Le yen atteint 160, mettant à l'épreuve la tolérance à l'intervention

* Le dollar et le pétrole en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire en raison des tensions dans le Golfe

* Les marchés attendent le rapport sur l'emploi aux États-Unis

(Mises à jour tout au long de la séance à Londres) par Amanda Cooper

Le yen japonais a testé vendredi la barre des 160 yens pour un dollar, suscitant de vives mises en garde officielles, alors que le dollar restait ferme dans l'attente de données clés sur l'emploi aux États-Unis et que les tensions au Moyen-Orient soutenaient la demande de valeurs refuges.

Les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse, et la reprise des hostilités cette semaine a maintenu le prix du pétrole au-dessus de 90 dollars le baril, augmentant les risques pour la croissance mondiale . Le yen JPY= s'orientait vers une quatrième semaine consécutive de baisse face au dollar, après avoir effacé les gains enregistrés grâce aux achats officiels fin avril et début mai. Vendredi, il frôlait la barre des 160 yens pour un dollar, seuil qui a déjà déclenché des interventions par le passé, ce qui a incité la ministre des Finances Satsuki Katayama à lancer un nouvel avertissement. Elle a déclaré que le Japon était prêt à réagir à tout moment et se réservait le droit de prendre des « mesures décisives » contre une volatilité excessive. Le yen s'établissait en fin de séance à 159,93 pour un dollar.

"Les marchés sont probablement un peu réticents à trop tester la Banque du Japon" avant la publication vendredi du rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis, les autorités ayant manifesté une volonté renouvelée d'intervenir, a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche pour l'Asie chez ANZ. Malgré le risque d’intervention, les investisseurs ont constitué ces dernières semaines la plus importante position baissière sur le yen depuis juillet 2024 JPYNETUSD= . En l’absence d’un changement significatif des perspectives en matière de taux d’intérêt et de croissance économique au Japon, les analystes estiment qu’il y a peu d’incitations à dénouer ces positions, qui s’élèvent actuellement à près de 9 milliards de dollars, selon les données de LSEG. La Banque du Japon devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt ce mois-ci, la hausse des coûts d'importation de l'énergie venant s'ajouter aux pressions sur les prix. Les marchés monétaires anticipent également une deuxième hausse d'ici la fin de l'année. 0#JPYIRPR

LES HOSTILITÉS DANS LE GOLFE SOUTIENNENT LA DEMANDE DE DOLLAR Le dollar s'est démarqué sur le marché des changes cette semaine, progressant d'environ 0,4 % face à un panier de devises majeures =USD et d'environ 1,3 % au cours du mois dernier. Il a été soutenu par des données américaines solides, les anticipations de hausses des taux de la Réserve fédérale et la demande de valeur refuge dans un contexte d'inquiétudes quant à l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur les importateurs tels que la zone euro, le Japon et la Chine. L'indice de surprise économique américain de Citi a atteint son plus haut niveau depuis trois ans .CESIUSD , les données sur l'emploi, les dépenses de consommation et l'activité des entreprises ayant dépassé les prévisions, ravivant ainsi le discours sur "l'exceptionnalisme américain". Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont augmenté de 50 points de base depuis le début de la guerre en Iran, soit plus que ceux de toute autre grande économie, à l'exception du Royaume-Uni où les rendements ont progressé de 66 points de base

GB10YT=RR . "Les États-Unis continuent de réserver des surprises économiques positives... avec des rendements à deux ans supérieurs à 4 %, on aboutit à un scénario où, soudainement, les conditions pour le dollar restent raisonnablement favorables. À l’inverse, du point de vue de l’euro, la persistance de prix élevés de l’énergie continue de peser sur l’activité dans la zone euro", a déclaré Jeremy Stretch, responsable des devises du G10 chez CIBC Capital Markets. L'euro, en baisse de 1 % au cours du mois dernier malgré des anticipations allant jusqu'à trois hausses de taux de la Banque centrale européenne cette année, a progressé de 0,2 % vendredi à 1,1634 $ EUR= . La livre GBP=D3 a légèrement progressé à 1,345 $. Les marchés attendent désormais les chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis, qui seront publiés plus tard dans la journée. Un sondage Reuters prévoit une hausse de 85 000 emplois en mai, après une augmentation de 115 000 en avril, avec un taux de chômage qui devrait rester stable à 4,3 %. USNFAR=ECI