FOREX-Le franc, valeur refuge, s'apprécie alors que la guerre en Iran s'éternise ; le dollar baisse après la chute des chiffres de l'emploi aux États-Unis

* Trump exige une "reddition inconditionnelle" de l'Iran; le dollar chute

* Rebondissement technique dans d'autres devises par rapport au dollar - analyste

* Le dollar est en passe de réaliser sa plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2024

* L'euro en voie de réaliser sa plus forte baisse hebdomadaire depuis septembre 2022

par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Le franc suisse, valeur refuge, s'est redressé sur l'ensemble des marchés vendredi, l'escalade continue du conflit au Moyen-Orient ayant stimulé une fuite vers la sécurité, tandis que le dollar américain a glissé dans des échanges agités après que les données aient montré une baisse inattendue des nouveaux emplois créés dans la plus grande économie du monde le mois dernier.

Le dollar a baissé de 0,4% contre le franc suisse à 0,7778

CHF= , tandis que l'euro a glissé de 0,5% à 0,9018 franc

EURCHF= .

Le franc a tendance à se redresser en période de tensions géopolitiques accrues.

Le président américain Donald Trump a exigé vendredi la "reddition inconditionnelle" de l'Iran , ce qui est considéré comme une escalade spectaculaire de ses exigences une semaine après le début de la guerre qu'il a déclenchée aux côtés d'Israël.

Il a également réitéré son désir d'avoir un "grand dirigeant acceptable" pour l'Iran. Jeudi, M. Trump a déclaré qu'il souhaitait participer au choix du prochain chef d'État iranien après que les frappes aériennes américaines et israéliennes ont tué le guide suprême Ali Khamenei dans les premiers instants de la guerre.

Sur le front de l'économie américaine, la baisse du dollar après la publication d'un chiffre beaucoup plus faible que prévu sur les emplois non agricoles a reflété un léger changement d'orientation politique, à savoir que la Réserve fédérale pourrait réduire ses taux d'intérêt plus tôt que prévu.

"Fondamentalement, peu de choses ont changé car le pétrole se négocie toujours à des niveaux élevés et nous n'avons pas vraiment de bonnes nouvelles sur l'Iran", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques liés aux devises et aux métaux précieux, chez Silver Gold Bull à Toronto.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi vendredi, en hausse de 11,2 % à 90,16 dollars le baril

CLc1 .

Il a noté que la reprise des autres devises par rapport au dollar est probablement de nature technique.

"Les actions américaines ont essayé de briser de nouveaux plus bas hebdomadaires, l'euro et le dollar canadien ont fait de même, mais cela a échoué, c'est pourquoi nous voyons ce rebond dans les devises contre le dollar", a déclaré M. Bregar. "Pour que les baissiers continuent d'obtenir ce qu'ils veulent, il faut que les plus bas soient dépassés."

La livre sterling était également en hausse par rapport au billet vert, augmentant de 0,2% à 1,3389 $ GBP= .

UN RAPPORT MÉDIOCRE SUR L'EMPLOI

Plus tôt dans la séance, les données ont montré que l'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier après une augmentation de 126 000 révisée à la baisse en janvier, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4 %. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 59 000 emplois après une hausse de 130 000 emplois en janvier.

"L'écart important à la baisse des chiffres de l'emploi non agricole donnera aux colombes de la Fed matière à discussion", a déclaré David Rees, responsable de l'économie mondiale chez Schroders à Londres.

"Mais au moins une partie de la surprise à la baisse était due à des actions de grève dans le secteur de la santé qui devraient s'inverser. Par ailleurs, bien que le rapport sur l'emploi ait été faible, nous ne pensons pas qu'il faille attendre longtemps avant que la croissance soutenue de l'économie américaine ne se traduise par une demande de main-d'œuvre plus soutenue."

En début d'après-midi, le dollar a légèrement augmenté face au yen, en hausse de 0,1% à 157,63 yens JPY= , abandonnant quelques gains après l'échec des chiffres de l'emploi. Sur la semaine, le billet vert a augmenté de 1,1%, sa troisième hausse hebdomadaire.

L'indice du dollar était légèrement en baisse sur la journée à 99,028 =USD . Il a augmenté de 1,4% pour la semaine, cependant, sur la voie de sa plus grande progression hebdomadaire depuis la mi-novembre 2024.

L'euro a glissé de 0,1% à 1,1597 $, réduisant les pertes subies plus tôt dans la session. Sur la semaine, la monnaie commune européenne a chuté de 1,8%, en voie de réaliser sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-septembre 2022.

Après la publication des chiffres de l'emploi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains prévoyaient une chance sur deux que la Fed reprenne ses réductions de taux en juin, lorsque le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, prendra ses fonctions. Il y a 76 % de chances que la Fed réduise ses taux en septembre, plus tôt que les prévisions d'octobre avant les données sur l'emploi.

Le marché prévoit également un assouplissement d'environ 44 points de base cette année, contre environ 39 points de base avant la publication du rapport sur l'emploi. C'est toujours moins que deux réductions de 25 points de base chacune.