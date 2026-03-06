 Aller au contenu principal
FOREX-Le franc, valeur refuge, rebondit alors que la guerre avec l'Iran fait rage, le dollar en baisse après la chute des chiffres de l'emploi
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 22:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump exige une "reddition inconditionnelle" de l'Iran, le dollar chute

* Les facteurs techniques contribuent à faire baisser le dollar - analyste

* Le dollar enregistre sa plus forte hausse hebdomadaire depuis novembre 2024

* L'euro enregistre sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2024

(Mise à jour des prix et des jalons hebdomadaires; ajout de commentaires aux paragraphes 15-16, 20) par Gertrude Chavez-Dreyfuss

Le franc suisse, valeur refuge, s'est redressé vendredi, l'escalade du conflit au Moyen-Orient ayant stimulé une fuite vers la sécurité, tandis que le dollar américain a glissé dans un marché agité après que les données aient montré une baisse inattendue des nouveaux emplois créés le mois dernier.

Le dollar a baissé de 0,5% contre le franc suisse à 0,7764

CHF= , tandis que l'euro a également baissé de 0,5%, à 0,9019 franc EURCHF= .

Le franc a tendance à se redresser en période de tensions géopolitiques accrues.

Le président américain Donald Trump a exigé vendredi la "reddition inconditionnelle" de l'Iran, considérée comme une escalade dramatique de sa rhétorique une semaine après le début de la guerre qu'il a lancée aux côtés d'Israël.

Il a également réitéré son désir d'avoir un "grand dirigeant acceptable" pour l'Iran . Jeudi, Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait participer au choix du prochain chef d'État iranien après que les États-Unis et les frappes aériennes israéliennes ont tué le Guide suprême Ali Khamenei dans les premiers instants de la guerre.

Sur le front de l'économie américaine, la baisse du dollar - après un chiffre d'emploi non agricole beaucoup plus faible que prévu - a reflété un léger changement dans les attentes politiques, la Réserve fédérale étant désormais considérée comme susceptible de réduire les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

"Fondamentalement, peu de choses ont changé car le pétrole se négocie toujours à des niveaux élevés et nous n'avons pas vraiment de bonnes nouvelles sur l'Iran", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull à Toronto.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont fait un bond vendredi, augmentant de12% à 90,75 dollars le baril

CLc1 .

Erik Bregar a fait remarquer que la reprise des autres devises par rapport au dollar est probablement de nature technique.

"Les actions américaines ont essayé de briser de nouveaux plus bas hebdomadaires, l'euro et le dollar canadien ont fait de même, mais cela a échoué, c'est pourquoi nous voyons ce rebond dans les devises contre le dollar",a-t-il dit. "Pour que les baissiers continuent à obtenir ce qu'ils veulent, il faut que les planchers soient cassés"

La livre sterling était également en hausse par rapport au billet vert, augmentant de 0,3 % à 1,3402 $ GBP= .

UN RAPPORT MÉDIOCRE SUR L'EMPLOI

Plus tôt dans la séance, les données ont montré que l'économie américaine a perdu 92 000 emplois le mois dernier après une augmentation de 126 000 en janvier, révisée à la baisse, tandis que le taux de chômage a augmenté à 4,4 %. La baisse du nombre d'emplois est due en partie à une grève dans le secteur de la santé.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 59 000 emplois après une hausse de 130 000 en janvier.

"La sagesse conventionnelle veut que la Réserve fédérale examine les chocs temporaires du côté de l'offre", a écrit Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO, dans des commentaires envoyés par courriel.

"Cependant, au moins certains membres du comité s'inquiéteront probablement des effets de second tour - des attentes d'inflation plus élevées - qui pourraient à la marge rendre les réductions un peu plus difficiles."

Dans les échanges de l'après-midi, le dollar a légèrement augmenté contre le yen, en hausse de 0,2% à 157,81 yens JPY= , abandonnant quelques gains après la déception des chiffres de l'emploi. Sur la semaine, le billet vert a augmenté de 1,1%, sa troisième hausse hebdomadaire.

L'indice du dollar était en baisse de 0,2% sur la journée à 98,88 =USD . Il a toutefois progressé de 1,3% sur la semaine, sa plus forte progression hebdomadaire depuis la mi-novembre 2024.

L'euro a augmenté de 0,1% à 1,1616 $, retraçant les pertes subies plus tôt dans la session. Sur la semaine, la monnaie commune européenne a chuté de 1,7 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2024.

David Rees, responsable de l'économie mondiale chez Schroders à Londres, a déclaré: "Bien que le rapport sur l'emploi ait été faible, nous doutons qu'il faille attendre longtemps avant que la poursuite de la croissance robuste de l'économie américaine ne se traduise par une demande de main-d'œuvre plus soutenue."

Après la publication des chiffres de l'emploi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt américains ont évalué à 76 % la probabilité que la Fed recommence à réduire ses taux en septembre, soit plus tôt que les prévisions d'octobre avant la publication des chiffres de l'emploi.

Le marché prévoit également un assouplissement d'environ 44 points de base cette année, soit moins de deux réductions de 25 points de base chacune. Avant le rapport sur l'emploi, les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoyaient une baisse des taux d'environ 39 points de base.

