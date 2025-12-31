FOREX-Le dollar remonte après la publication des données sur les demandes d'indemnisation, mais reste nettement en baisse en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le dollar grimpe après la publication des demandes initiales d'indemnisation

*

Les baisses de taux, les inquiétudes budgétaires et les tarifs douaniers de Trump pèsent sur la performance annuelle du dollar

*

Le yen s'éloigne de ses plus bas récents mais les craintes d'intervention demeurent

(Mise à jour de la matinée aux Etats-Unis) par Chuck Mikolajczak

Le dollar américain a progressé mercredi, effaçant les baisses antérieures après une lecture plus forte que prévu du marché du travail, mais il était toujours prêt pour sa plus forte baisse annuelle depuis 2017 après une année de baisses de taux d'intérêt, d'inquiétudes budgétaires et de politique commerciale américaine erratique sous la présidence de Donald Trump.

Ces thèmes sont susceptibles de se reproduire en 2026 , ce qui suggère que la faiblesse du dollar pourrait se poursuivre et influencer certains de ses pairs, y compris l'euro et la livre sterling, qui ont réalisé des gains importants cette année.

Toutefois, le Département du travail a déclaré mercredi que les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage initiales avaient baissé de 16 000 pour atteindre 199 000 en données corrigées des variations saisonnières, le chiffre le plus bas depuis un mois, et inférieur à l'estimation de 220 000 faite par les économistes interrogés par Reuters.

"Les données sur les demandes d'emploi sont bruyantes, mais, en particulier à l'approche des fêtes, elles constituent les meilleures données dont nous disposons pour évaluer la santé du marché du travail", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"Peut-être que la plus grande surprise de cette nouvelle année est que le marché du travail a commencé à s'améliorer en décembre, ce qui signifierait que la Fed peut rester en attente plus longtemps que prévu."

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,27% à 98,50, avec l'euro EUR= en baisse de 0,21% à 1,1721 $.

Sur l'année, le dollar est en baisse de plus de 9 %, tandis que l'euro a progressé de plus de 13 %.

La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,45% à 1,3401 $ mais est en hausse de plus de 7% sur l'année par rapport au dollar.

Les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale sous l'administration Trump, qui a poussé à une réduction agressive des taux d'intérêt, ont ajouté à la pression sur le billet vert cette année.

M. Trump a déclaré qu'il prévoyait d'annoncer son choix pour le prochain président de la Fed dans le courant du mois de janvier, en remplacement de Jerome Powell dont le mandat se termine en mai et qui a fait l'objet de critiques constantes de la part du président. Toutefois, certains des nouveaux membres votants l'année prochaine ont récemment exprimé des doutes quant à la poursuite des baisses de taux.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed des 9 et 10 décembre a montré que la banque centrale n'a accepté de réduire les taux qu'après un débat très nuancé sur les risques auxquels l'économie américaine est actuellement confrontée.

Les nouvelles projections publiées après la réunion de décembre montrent que la Fed ne prévoit qu'une seule baisse des taux l'année prochaine, tandis que le libellé de la nouvelle déclaration de politique monétaire indique que la Fed restera probablement en attente jusqu'à ce que de nouvelles données montrent que l'inflation diminue à nouveau ou que le chômage augmente plus que prévu.

Les marchés tablent actuellement sur une réduction des taux d'environ 50 points de base l'année prochaine.

Dans ce contexte, de nombreuses personnes à Wall Street s'attendent à ce que la faiblesse du billet vert se poursuive l'année prochaine, bien que certains, comme Kit Juckes, stratège en chef de la Société Générale pour les opérations de change, pensent que la dernière étape de la chute du dollar a déjà commencé.

D'autres monnaies européennes ont également progressé en 2025. Le franc suisse CHF= est en hausse de 14 %, tandis que la couronne suédoise SEK= est en hausse de 20 %.

Le yen japonais JPY= est l'une des rares monnaies à ne pas avoir profité de la faiblesse du dollar en 2025, restant à peu près stable même si la Banque du Japon a relevé ses taux à deux reprises au cours de l'année, une fois en janvier et ensuite au début de ce mois.

Mercredi, le yen s'est affaibli de 0,34 % par rapport au billet vert, à 156,96 pour un dollar, restant relativement proche des niveaux qui ont suscité des déclarations de responsables à Tokyo sur le soutien de la monnaie et accru les attentes du marché quant à une éventuelle intervention de la Banque du Japon.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a perdu 0,21% à 88 021,45 dollars et était en baisse de plus de 6% sur l'année, s'apprêtant à subir sa première baisse annuelle depuis 2022.