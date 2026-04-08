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FOREX-Le dollar chute alors que le cessez-le-feu en Iran incite les marchés à prendre des risques
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 05:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actifs à risque se redressent fortement après la désescalade de dernière minute entre les États-Unis et l'Iran, le Brent passant sous la barre des 95 dollars le baril

* La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande maintient son taux directeur à 2,25 %

* Les traders recommencent à parier sur un assouplissement de la Réserve fédérale dès le mois de décembre

(Ajout de points clés, décision de la RBNZ, lancement de missiles en Corée du Nord, attentes de la Fed, rafraîchissement des marchés) par Gregor Stuart Hunter

Le dollar a chuté à son plus bas niveau depuis un mois , tandis que l'euro, le yen, l'aussie et la livre sterling se sont fortement redressés dans les échanges asiatiques mercredi, après que le président américain Donald Trump a déclaré avoir accepté un cessez-le-feu de deux semaines avec l'Iran.

Le yen JPY= s'est renforcé de 0,8% contre le billet vert à 158,36 yens pour un dollar. L'euro EUR= a progressé de 0,7% à 1,1674 $, tandis que la livre sterling GBP= s'est appréciée de 0,8% à 1,34 $. Le dollar australien AUD= a grimpé de 1,1% à 0,7054 $.

M. Trump avait auparavant menacé de lancer des attaques généralisées contre les infrastructures civiles de l'Iran, suscitant la condamnation internationale après avoir lancé un avertissement extraordinaire selon lequel "toute une civilisation mourra ce soir" si ses exigences n'étaient pas satisfaites.

L'appétit des investisseurs pour le risque est rapidement revenu après l'annonce du cessez-le-feu , moins de deux heures avant l'expiration dudélai fixé par M. Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

Si la voie navigable stratégique est rouverte, "nous pourrions être en mesure de consolider la reprise des actifs risqués que nous observons", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank à Sydney.

"Mais beaucoup de choses doivent se passer au cours des 14 prochains jours", a-t-il déclaré, ajoutant que les devises seraient vulnérables à un retracement de leurs mouvements récents dans l'intervalle. "Les marchés doivent encore faire preuve d'un certain scepticisme."

L'attention des traders s'est portée sur les prochaines actions des banques centrales alors que les prix du pétrole ont fortement chuté. Le Brent LCOcv1 a chuté de 13,4% à 94,68 $ le baril, mais il reste bien au-dessus des niveaux d'avant-guerre.

Le dollar kiwi NZD= a augmenté de 1,5 % à 0,5819 $, prolongeant les gains après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu son taux directeur à 2,25 % mercredi pour une deuxième réunion consécutive, choisissant de ne pas bouger alors qu'elle évalue les retombées économiques de la guerre. Mais la banque centrale a signalé qu'elle était prête à agir si les pressions inflationnistes s'intensifiaient.

Les contrats à terme sur les Fed funds évaluent les chances que la Réserve fédérale réduise ses taux d'au moins 25 points de base lors de sa réunion du 9 décembre, contre une probabilité implicite de 74,5 % un jour plus tôt que la banque centrale américaine maintienne son statu quo, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six devises, s'est affaibli pour la troisième journée consécutive pour atteindre 98,838, son niveau le plus bas depuis le 11 mars.

Ailleurs, le won KRW= s'est renforcé de 1,6 % pour atteindre 1 477,10, sa plus forte appréciation en une journée depuis le début de la guerre en Iran, et a ignoré les nouvelles tensions géopolitiques sur la péninsule coréenne. L'armée sud-coréenne a déclaré que la Corée du Nord avait tiré plusieurs

missiles balistiques vers la mer au large de sa côte est mercredi, à la suite d'un lancement distinct détecté un jour plus tôt.

Les crypto-monnaies ont également progressé, le bitcoin

BTC= avançant de 2,9 % à 71 327,07 $, et l'éther

ETH= grimpant de5,6 % à 2 233,90 $.

Cryptoactif

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