Ford: ventes en hausse de 9,3% en juillet aux Etats-Unis

(Zonebourse.com) - Ford a annoncé vendredi une augmentation de 9,3% de ses ventes de véhicules en juillet aux Etats-Unis, une progression qui a principalement été le fait de livraisons de SUV en forte hausse, notamment pour le modèle Explorer.



Le deuxième constructeur automobile américain a déclaré ce matin avoir écoulé 189.313 unités le mois dernier, contre 173.223 en juillet 2024.



Ses ventes de SUV ont grimpé de 13% à 75.574 unités, dont un bond de 46,2% à 18.837 unités pour l'Explorer, tandis que les ventes de picks-ups et d'utilitaires se sont accrus de 6,2% à 109,510 unités. Celles de voitures ont, elles, progressé de 31,8% à 4229 unités.



Si les ventes de véhicules électriques se sont repliées de 0,2%, celles de véhicules hybrides affichent une progression de 11,8%.



Après 15 minutes d'échanges à Wall Street, le titre Ford reculait de 2,4% dans un contexte de crispations commerciales alors que le S&P 500 cédait 1,5%.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,785 USD NYSE -2,66%