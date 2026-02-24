Ford va rappeler environ 413 000 SUV aux États-Unis en raison d'une perte potentielle de contrôle de la direction, selon la NHTSA

(Ajout de détails de la NHTSA)

Ford F.N rappelle 412.774 SUV Explorer aux Etats-Unis, en raison d'un problème avec les biellettes de suspension arrière, qui peuvent se fracturer, entraînant une perte de contrôle de la direction, a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

L'autorité de régulation a suggéré que les concessionnaires remplacent gratuitement les biellettes de suspension pour remédier au problème.

Par ailleurs, Ford rappellera 40 655 véhicules supplémentaires aux États-Unis en raison de défaillances de la batterie et de défauts au niveau des pédales de frein, qui augmentent le risque d'accident.