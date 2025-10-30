 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 195,35
-0,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ford va rappeler environ 227 000 véhicules aux États-Unis pour des problèmes de pare-brise et de sièges, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 08:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N rappelle 227 006 véhicules aux États-Unis pour des raisons allant de la présence de bulles d'air dans le verre du pare-brise au système de dégivrage et de désembuage du pare-brise inopérant, en passant par des cadres de sièges mal fixés, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Valeurs associées

FORD MOTOR
13,245 USD NYSE +0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank