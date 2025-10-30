Ford va rappeler environ 227 000 véhicules aux États-Unis pour des problèmes de pare-brise et de sièges, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford Motor F.N rappelle 227 006 véhicules aux États-Unis pour des raisons allant de la présence de bulles d'air dans le verre du pare-brise au système de dégivrage et de désembuage du pare-brise inopérant, en passant par des cadres de sièges mal fixés, a annoncé jeudi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).
