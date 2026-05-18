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Ford va lancer sept modèles en Europe face à la concurrence chinoise
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 14:55

par Nick Carey

Ford F.N va lancer sept nouveaux modèles en Europe d'ici 2029, a annoncé lundi le constructeur, qui cherche à relancer ses ventes de voitures particulières en perte de vitesse, à faire face à la concurrence acharnée de ses rivaux chinois et à conserver son avance sur le marché européen des véhicules utilitaires.

"Notre objectif est d’accroître notre part de marché … sur un marché qui est en train de se fragmenter en raison du nombre croissant de concurrents", a déclaré à Reuters Jim Baumbick, président de Ford Europe. "Nous devons nous démarquer de la masse."

Cinq des nouveaux modèles de Ford seront des voitures particulières, dont une petite voiture électrique et un petit SUV électrique qui seront construits dans une usine Renault RENA.PA , dans le nord de la France, en utilisant la technologie du constructeur français, ainsi que trois SUV qui seront proposés en versions hybrides et entièrement électriques.

Le deuxième constructeur automobile américain a également critiqué la politique européenne en faveur des véhicules électriques, affirmant que "les objectifs en matière de CO2 doivent refléter la demande réelle des consommateurs".

En Europe, Ford tente de redresser la barre après être tombé de la place de quatrième constructeur automobile européen à la huitième place en à peine dix ans, selon des données de l'ACEA.

Il fait face notamment à la concurrence des constructeurs automobiles chinois, notamment BYD 002594.SZ et Chery

9973.HK , qui se développent dans la région avec des ventes en forte croissance.

Dans le cadre d'une restructuration menée en Europe, Ford a fermé son usine de Sarrelouis en Allemagne et supprime des emplois dans son usine de Cologne.

Dans le secteur des véhicules utilitaires, le constructeur américain reste l'une des plus grandes marques européennes, même si Stellantis STLAM.MI vend davantage grâce à la combinaison de plusieurs marques.

Ford a annoncé lundi qu'il allait lancer immédiatement la commercialisation de son pick-up Ranger Super Duty en Europe, destiné aux services d'urgence, à la sylviculture, à l'exploitation minière et aux armées.

Le constructeur a également annoncé qu'il commercialiserait plus tard dans l'année un fourgon Transit entièrement électrique conçu pour les zones urbaines.

(Par Nick Carey; Version française Matthieu Huchet, édité par Blandine Hénault)

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