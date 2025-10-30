Ford va investir 370 millions de dollars en Inde pour de nouveaux moteurs, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Ford F.N prévoit d'investir environ 370 millions de dollars en Inde pour fabriquer de nouveaux moteurs, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant une personne au fait du dossier.
Ford n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.
