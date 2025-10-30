Ford va investir 370 millions de dollars en Inde pour de nouveaux moteurs, selon Bloomberg News

Ford F.N prévoit d'investir environ 370 millions de dollars en Inde pour fabriquer de nouveaux moteurs, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant une personne au fait du dossier.

Ford n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.