Ford: une nouvelle présidente à la tête des véhicules commerciaux information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 17:02









(Zonebourse.com) - Ford a annoncé mercredi la nomination d'Alicia Boler Davis, une cadre dirigeante affichant plus de 30 ans d'expérience dans l'automobile et la technologie, au poste de présidente de Ford Pro, sa division dédiée aux clients professionnels, avec une prise d'effet prévue au 1er octobre.



Le groupe précise que Davis était jusqu'à récemment la directrice générale d'Alto Pharmacy, une pharmacie en ligne dont elle a supervisé la croissance rapide, avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars avant son acquisition en mars dernier.



Entre 2019 et 2024, elle avait occupé divers postes de direction chez Amazon, dont celui de vice-présidente de la logistique mondiale des clients, notamment pendant la pandémie de Covid. Avant de rejoindre Amazon, elle avait passé 25 ans chez General Motors.



Davis succède à Andrew Frick, qui assurait l'intérim à la tête de Ford Pro depuis l'an dernier et qui continuera de diriger les divisions Ford Blue (véhicules thermiques) et Ford Model e (modèles électriques).



Sous la direction de Frick, Ford Pro a non seulement gagné des parts de marché en Amérique du Nord et en Europe, mais aussi amélioré ses marges opérationnelles.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,995 USD NYSE -0,63%