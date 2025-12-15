Ford se retire des VE et prend une charge de 19,5 milliards de dollars alors que les politiques de Trump se mettent en place

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige la localisation de l'usine de batteries au Kentucky, et non au Tennessee, au paragraphe 3) par Nora Eckert

Ford Motor F.N a déclaré lundi qu'il allait prendre une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il mettait fin à plusieurs modèles de véhicules électriques, dans l'exemple le plus spectaculaire à ce jour du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE.

La société basée à Dearborn, dans le Michigan, a déclaré qu'elle cesserait de fabriquer le F-150 Lightning sous sa forme de véhicule électrique, mais qu'elle pivoterait vers la production d'un modèle électrique à autonomie étendue , une version d'un véhicule hybride appelé EREV, qui utilise un générateur alimenté au gaz pour recharger la batterie. L'entreprise abandonne également le projet de camion électrique de nouvelle génération, connu sous le nom de code T3, ainsi que le projet de fourgonnettes commerciales électriques. Au lieu de cela, Ford a déclaré qu'il allait se concentrer sur les modèles à essence et hybrides et, à terme, embaucher des milliers de travailleurs, même si, à court terme, il y aura quelques licenciements dans une usine de batteries du Kentucky détenue en commun. L'entreprise prévoit que la part des véhicules hybrides, des véhicules électriques à autonomie étendue et des véhicules électriques purs atteindra 50 % d'ici à 2030, contre 17 % aujourd'hui. Ford étalera la dépréciation, qui sera prise principalement au quatrième trimestre et se poursuivra tout au long de l'année prochaine et jusqu'en 2027, a déclaré l'entreprise. Environ 8,5 milliards de dollars sont liés à l'annulation de modèles de véhicules électriques prévus. Environ 6 milliards de dollars sont liés à la dissolution d'une coentreprise de batteries avec la société sud-coréenne SK On, et 5 milliards de dollars à ce que Ford a appelé des "dépenses liées au programme".

Le constructeur automobile a également relevé ses prévisions pour 2025 en ce qui concerne le bénéfice ajusté avant impôts et intérêts, à environ 7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6 à 6,5 milliards de dollars. Le changement de Ford reflète la réponse de l'industrie automobile à la baisse de la demande de modèles alimentés par des batteries, après que les constructeurs aient investi des centaines de milliards de dollars dans les VE au début de la décennie. Les perspectives pour les véhicules électriques se sont considérablement assombries cette année, car la politique du président américain Donald Trump a supprimé le soutien fédéral aux VE et a assoupli les règles relatives aux émissions de gaz d'échappement, ce qui pourrait encourager les constructeurs automobiles à vendre davantage de voitures à essence.

Les ventes américaines de véhicules électriques ont chuté d'environ 40 % en novembre, à la suite de l'expiration le 30 septembre d'un crédit d'impôt à la consommation de 7 500 dollars, qui avait été mis en place pendant plus de 15 ans pour stimuler la demande. L'administration Trump a également inclus dans l'énorme projet de loi sur les impôts et les dépenses qui a été adopté en juillet un gel des amendes que les constructeurs automobiles paient pour avoir enfreint les réglementations en matière de consommation de carburant.

"Plutôt que de dépenser des milliards de dollars supplémentaires pour de grands véhicules électriques qui n'ont plus aucune chance d'être rentables, nous allouons cet argent à des secteurs plus rentables", a déclaré Andrew Frick, responsable des opérations de Ford pour les véhicules à essence et électriques. Le F-150 Lightning a quitté les chaînes de montage à partir de 2022 en grande pompe - l'humoriste Jimmy Fallon a écrit une chanson sur le camion. Ford a augmenté la production du modèle pour répondre à un afflux de 200 000 commandes, mais les ventes n'ont pas suivi. La société a vendu 25 583 Lightnings jusqu'en novembre de cette année, soit une baisse de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le successeur du F-150 Lightning, le camion T3, était censé être construit de A à Z pour la production dans un nouveau complexe au Tennessee, et être un élément central de la gamme de véhicules électriques de deuxième génération de Ford. Ford remplace désormais la production du pick-up EV par de nouveaux camions à essence à partir de 2029 dans l'usine du Tennessee. Avec l'annonce de lundi, Ford a mis fin à l'ensemble de la deuxième génération de modèles EV qu'il avait annoncée. Pour sa future gamme de VE, l'entreprise se concentre sur des modèles de VE plus abordables, conçus par une équipe dite "skunkworks" en Californie. Le premier modèle de cette équipe devrait coûter environ 30 000 dollars et être commercialisé en 2027. Ce camion EV de taille moyenne est construit à l'usine Ford de Louisville.