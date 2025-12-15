Ford se retire des VE et prend une charge de 19,5 milliards de dollars alors que les politiques de Trump s'attaquent à l'industrie

la dépréciation de 19,5 milliards de dollars comprend 8,5 milliards de dollars pour les modèles de VE annulés

Les politiques de Trump réduisent le soutien fédéral aux VE, affectant les ventes et la demande

Le nouveau modèle de VE abordable de Ford devrait être commercialisé en 2027

Ford Motor F.N a déclaré lundi qu'il allait prendre une dépréciation de 19,5 milliards de dollars et qu'il allait mettre fin à plusieurs modèles de véhicules électriques, dans l'exemple le plus spectaculaire à ce jour du retrait de l'industrie automobile des modèles alimentés par batterie en réponse aux politiques de l'administration Trump et à l'affaiblissement de la demande de VE. La société basée à Dearborn, dans le Michigan, a déclaré qu'elle remplacerait le F-150 Lightning entièrement électrique par un nouveau modèle électrique à autonomie étendue qui utilise un moteur à essence pour recharger la batterie. La société abandonne également un camion électrique de nouvelle génération, connu sous le nom de code T3, ainsi que des fourgonnettes commerciales électriques prévues. "Lorsque le marché a vraiment changé au cours des deux derniers mois, c'est ce qui nous a poussés à prendre cette décision", a déclaré Jim Farley, directeur général de Ford, lors d'une interview accordée à Reuters. Ford a déclaré qu'il s'orienterait résolument vers les modèles à essence et hybrides, et qu'à terme embaucherait des milliers de travailleurs, même si, à court terme, il y aura quelques licenciements dans une usine de batteries du Kentucky détenue en commun. L'entreprise prévoit que la part des véhicules hybrides, des véhicules électriques à autonomie étendue et des véhicules électriques purs atteindra 50 % d'ici à 2030, contre 17 % aujourd'hui. Le constructeur automobile étalera la dépréciation, prise principalement au quatrième trimestre et qui se poursuivra l'année prochaine et jusqu'en 2027, a déclaré l'entreprise. Environ 8,5 milliards de dollars sont liés à l'annulation de modèles de véhicules électriques prévus. Environ 6 milliards de dollars sont liés à la dissolution d'une coentreprise de batteries avec la société sud-coréenne SK On, et 5 milliards de dollars à ce que Ford a appelé des "dépenses liées au programme".

Le constructeur automobile a également relevé ses prévisions pour 2025 en ce qui concerne le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts, à environ 7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6 à 6,5 milliards de dollars.

Les actions de Ford ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges après les heures de bureau.

LES POLITIQUES DE TRUMP REMODÈLENT LE MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES Le changement de cap de Ford reflète la réponse de l'industrie automobile à la baisse de la demande de modèles alimentés par des batteries, après que les constructeurs automobiles ont investi des centaines de milliards de dollars dans les VE au début de la décennie. Les perspectives pour les véhicules électriques se sont considérablement assombries cette année, car la politique du président américain Donald Trump a supprimé le soutien fédéral aux VE et a assoupli les règles relatives aux émissions de gaz d'échappement, ce qui pourrait encourager les constructeurs automobiles à vendre davantage de voitures à essence.

Les ventes américaines de véhicules électriques ont chuté d'environ 40 % en novembre, à la suite de l'expiration le 30 septembre d'un crédit d'impôt à la consommation de 7 500 dollars, qui avait été mis en place pendant plus de 15 ans pour stimuler la demande. L'administration Trump a également inclus dans l'énorme projet de loi sur les impôts et les dépenses qui a été adopté en juillet un gel des amendes que les constructeurs automobiles paient pour avoir enfreint les réglementations en matière de consommation de carburant.

Le F-150 Lightning a quitté les chaînes de montage à partir de 2022 en grande pompe - l'humoriste Jimmy Fallon a écrit une chanson sur le camion. Ford a augmenté la production du modèle pour répondre à un afflux de 200 000 commandes, mais les ventes n'ont pas suivi. La société a vendu 25 583 Lightnings jusqu'en novembre de cette année, soit une baisse de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le successeur du F-150 Lightning, le camion T3, était censé être construit de A à Z dans un nouveau complexe du Tennessee et constituer un élément essentiel de la gamme de véhicules électriques de deuxième génération de Ford. Ford remplace désormais la production du pick-up EV par de nouveaux camions à essence à partir de 2029 dans l'usine du Tennessee. Avec l'annonce de lundi, Ford a effectivement mis fin à l'ensemble de sa deuxième génération de modèles EV. Pour sa future gamme de VE, l'entreprise se concentre sur des modèles de VE plus abordables, conçus par une équipe de "skunkworks" en Californie. Ford prévoit de vendre le premier modèle de cette équipe à environ 30 000 dollars et de commencer les ventes en 2027. Ford construit ce camion EV de taille moyenne dans son usine de Louisville. "Plutôt que de dépenser des milliards de dollars supplémentaires dans de grands véhicules électriques qui n'ont aucune chance d'être rentables, nous allouons cet argent à des secteurs plus rentables", a déclaré Andrew Frick, responsable des activités de Ford dans le domaine des véhicules à essence et électriques. Au début de l'année, Ford a déclaré qu'il s'attendait à perdre environ 5 milliards de dollars sur ses activités liées aux véhicules électriques cette année, soit à peu près le même montant qu'en 2024.

GM ET STELLANTIS RÉDUISENT ÉGALEMENT LEURS ACTIVITÉS

La récente baisse des ventes de véhicules électriques aux États-Unis laisse les constructeurs automobiles qui ont lancé rapidement des modèles électriques sur le marché en concurrence avec un bassin d'acheteurs de plus en plus restreint. À l'instar de Ford, de nombreux constructeurs automobiles traditionnels reviennent aux modèles à essence et hybrides, tout en réduisant leur offre de véhicules électriques afin de compenser les pertes subies dans ce domaine.

Les analystes estiment que cela pourrait permettre aux constructeurs de véhicules électriques comme Tesla TSLA.O et Rivian RIVN.O de prendre des parts de marché, même si celles-ci sont moins importantes.

General Motors GM.N a pris une charge de 1,6 milliard de dollars en octobre pour ajuster ses plans d'usine de VE, et a averti qu'il prendrait probablement d'autres charges à l'avenir. Stellantis STLAM.MI a également fait marche arrière sur certains de ses projets de véhicules électriques, en abandonnant un pick-up Ram électrique prévu et en s'orientant vers les véhicules hybrides. L'évolution de certains constructeurs automobiles traditionnels vers les hybrides suit l'exemple de Toyota Motor, leader de longue date sur le marché des modèles hybrides, qui a mis l'accent sur cette technologie même pendant l'euphorie du secteur des VE.

L'année dernière, Ford a annulé un SUV électrique à trois rangées, une décision qui, selon ses dires, lui coûterait jusqu'à 1,9 milliard de dollars. Le constructeur automobile a déclaré lundi qu'il prévoyait désormais d'être rentable dans le domaine des véhicules électriques d'ici à 2029.

Les installations de production de VE de Ford et trois usines de batteries dans le Sud ont été perturbées la semaine dernière lorsque son partenaire de coentreprise SK On a annoncé qu'il mettait fin à son partenariat avec Ford. Le constructeur automobile a confirmé lundi que, dans le cadre de la rupture, une filiale de Ford possédera et exploitera indépendamment ses usines de batteries du Kentucky, et SK On possédera et exploitera une usine de batteries du Tennessee.

Ford a déclaré qu'il utiliserait ses usines de batteries du Kentucky et du Michigan pour produire des batteries de systèmes de stockage d'énergie et qu'il prévoyait de mettre en service la capacité initiale dans un délai de 18 mois. L'usine de Marshall, dans le Michigan, produira également des batteries pour la camionnette moyenne EV de Ford, d'une valeur de 30 000 dollars.