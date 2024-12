Ford: retour au plus bas, Jefferies à 'sous-performance' information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Le titre Ford revient en direction de ses plus bas annuels lundi matin à Wall Street après que Jefferies a dégradé sa recommandation et abaissé son objectif de cours sur la valeur.



A 10h30 (heure de New York), l'action du deuxième constructeur automobile américain lâche 3,4% après avoir enfoncé le seuil des 10 dollars, touchant ainsi ses plus bas niveaux depuis août dernier.



Depuis le début de l'année, le titre a chuté de plus de 18%.



Jefferies a ramené son conseil de 'conserver' à 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 12 à neuf dollars.



Dans une note, le courtier fait état de ses inquiétudes quant à l'allongement du délai d'écoulement des stocks du groupe américain, qui atteint désormais 96 jours, soit respectivement 26 et 18 jours de plus que GM et Stellantis, en dépit d'une hausse de 4% de ses ventes cette année.



Concernant les cadences de production actuelles, celles-ci s'inscrivent en ligne avec les objectifs pour 2024, laissent entrevoir un début d'année 2025 difficile, ajoute le broker



Jefferies ajoute que Ford va également devoir faire face à des prises de décisions difficiles au cours des mois à venir, à savoir une réorganisation de ses activités en Europe, voire un possible départ du Vieux Continent, ainsi que la mise en place de sa stratégie en matière d'électrification.





Valeurs associées FORD MOTOR 10,11 USD NYSE -2,70%