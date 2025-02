Ford réduit les primes en actions de ses cadres afin de réduire les coûts et d'améliorer les performances

"Nous nous concentrons sur la mise en place d'une culture de haute performance qui reconnaît et récompense les employés pour leur contribution à l'entreprise", a déclaré un porte-parole de Ford. Le constructeur automobile de Dearborn, dans le Michigan, s'est battu sur le site avec des opérations inefficaces, à la fois dans sa division de véhicules électriques , qui génère beaucoup d'argent, et dans son activité de véhicules à carburant. Depuis des années, M. Farley dit à ses employés et à Wall Street que Ford est en train de subir une transformation fondamentale pour devenir plus léger et plus compétitif, alors qu'il fait la course contre ses rivaux américains, les constructeurs automobiles chinois et le producteur de véhicules électriques Tesla TSLA.O . L'action de Ford a perdu environ 23 % au cours de l'année écoulée, tandis que celle de son rival de Detroit, General Motors GM.N , a augmenté d'environ 23 % grâce à la baisse des coûts et à l'augmentation des bénéfices . Les employés ont été informés de ce changement lors d'une réunion d'information organisée par la société la semaine dernière et ont appris que la réduction des primes était fondée sur les performances, selon les six sources. Les primes d'attribution d'actions sont généralement considérées comme un moyen de retenir les talents chez le constructeur automobile, dont Farley a récemment déclaré qu'ils étaient essentiels à sa compétitivité. Les primes sont acquises sur une période de trois ans. "Le plus important pour moi est d'avoir les meilleurs talents et la meilleure culture", a déclaré M. Farley aux analystes lors d'une conférence téléphonique sur les résultats ce mois-ci, affirmant que l'entreprise ne pouvait pas améliorer ses résultats sans recruter et conserver les bonnes personnes.

