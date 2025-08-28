Ford rappelle près de 500 000 véhicules en raison d'une fuite de liquide de frein

(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

Ford Motor F.N rappelle près de 500 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un problème de fuite de liquide de frein, a indiqué jeudi l'Administration nationale de la sécurité routière (Administration nationale de la sécurité routière).

La rupture d'un tuyau dans le système de freinage peut entraîner une fuite de liquide, ce qui allonge les distances de freinage et augmente le risque d'accident, selon le rapport.

Ford a déclaré n'avoir reçu aucun rapport d'accident ou de blessure lié à ce problème.

Le rappel concerne le SUV Edge de Ford, années modèles 2015 à 2018, ainsi que son véhicule de luxe de taille moyenne, le Lincoln MKX, de 2016 à 2018. La NHTSA estime que 1 % des véhicules rappelés présentent le défaut.

Séparément, Ford rappelle également plus de 213 000 véhicules pour des feux arrière défectueux et 100 900 véhicules en raison du risque de déchirure de l'airbag lorsqu'il est déployé, selon l'organisme de sécurité automobile.