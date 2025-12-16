Ford rappelle près de 32 000 véhicules, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford Motor F.N rappelle 32.160 véhicules aux Etats-Unis, car la perte de puissance d'entraînement augmente le risque d'accident, a indiqué mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

Le rapport ajoute qu'un demi-arbre qui n'est pas complètement engagé dans l'unité d'entraînement principale peut entraîner un renversement du véhicule si le frein de stationnement n'est pas appliqué, ce qui augmente le risque d'accident ou de blessure.