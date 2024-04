Ford rappelle près d'un demi-million de voitures pour un problème de batterie

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le constructeur automobile américain Ford a lancé un rappel portant sur près d'un demi-million de voitures, affectées par une défaillance du contrôle de charge de la batterie, susceptible de faire perdre le contrôle au conducteur.

Quelque 456.565 véhicules de modèles Bronco Sport, un SUV compact, et Maverick, un pick-up, sont concernés, selon un avis publié mercredi par l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Les Broncos présentant ce défaut ont été construits entre 2021 et 2024, tandis que les Mavericks sont de 2022 et 2023.

Le dysfonctionnement éventuel du contrôle de charge risque d'empêcher le conducteur de prendre conscience que sa batterie est à plat, avertit le NHTSA.

Faute d'électricité, les avertisseurs lumineux ne s'allument plus en cas d'urgence et le véhicule menace même de ne plus pouvoir avancer, "ce qui augmente le risque d'accident", prévient l'agence.

Ford demande aux propriétaires des voitures mentionnées de se présenter chez un concessionnaire de la marque, qui ajustera le module de contrôle de la batterie, sans frais.

Les rappels de véhicules sont assez fréquents aux Etats-Unis. En janvier 2021, Ford avait rappelé environ trois millions de voitures pour un problème d'airbag, fabriqué par la société japonaise Takata, aujourd'hui disparue.