Ford rappelle plus de 140 000 véhicules américains en raison de fils électriques endommagés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport à partir du paragraphe 2)

22 avril - Ford F.N rappelle 140.201 véhicules Ranger aux Etats-Unis car des fils endommagés peuvent créer un court-circuit électrique et provoquer un incendie dans la zone du pilier A, augmentant le risque de blessure ou d'accident, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Les faisceaux de câbles du pare-soleil ou de la garniture de toit peuvent être mal positionnés ou avoir une épaisseur de ruban excessive, ce qui peut endommager les câbles, a déclaré l'organisme de réglementation.

Les concessionnaires inspecteront le câblage pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et mettront à jour le logiciel du module de contrôle de la carrosserie, a indiqué la NHTSA, ajoutant que les faisceaux de câbles endommagés seront remplacés si nécessaire.