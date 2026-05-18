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Ford prévoit de lancer sept modèles européens d'ici 2029 afin de contrer la concurrence chinoise
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Nick Carey

Ford F.N lancera sept nouveaux modèles en Europe d'ici 2029, a annoncé lundi le constructeur, qui cherche à relancer ses ventes de voitures particulières en perte de vitesse, à faire face à la concurrence acharnée de ses rivaux chinois et à conserver son avance sur le marché européen des véhicules utilitaires.

Cinq des nouveaux modèles de Ford seront des voitures particulières, dont une petite voiture électrique et un petit SUV électrique.

Le deuxième constructeur automobile américain a également critiqué la tendance européenne en faveur des véhicules électriques, affirmant que "les objectifs en matière de CO2 doivent refléter la demande réelle des consommateurs" et que la législation devrait soutenir les hybrides rechargeables et les véhicules électriques à autonomie prolongée plutôt que les seules voitures entièrement électriques.

"Nous ne construisons pas des véhicules pour répondre à des obligations réglementaires; nous les construisons pour les gens", a déclaré Jim Baumbick, président de Ford Europe, dans un communiqué.

Dans le cadre de sa restructuration en Europe, Ford a fermé son usine de Sarrelouis en Allemagne et supprime des emplois dans son usine de Cologne .

Il y a seulement dix ans, Ford était le quatrième constructeur automobile européen, vendant plus d’un million de voitures sur le continent, selon les données du groupe de pression industriel ACEA.

L'année dernière, l'entreprise n'a vendu qu'un peu plus de 426 000 voitures et est tombée à la huitième place, derrière Mercedes-Benz.

Ford tente de redresser la barre alors que les constructeurs automobiles chinois, notamment BYD 002594.SZ et Chery

9973.HK , se développent en Europe avec des ventes en forte croissance.

Alors que Ford a enregistré une croissance de ses ventes de 0,1% en Europe l'année dernière, celles de BYD ont augmenté de près de 270 %.

Dans le secteur des véhicules utilitaires, Ford reste l'une des plus grandes marques européennes, même si Stellantis

STLAM.MI vend davantage grâce à la combinaison de plusieurs marques.

La société a annoncé lundi qu'elle allait lancer immédiatement la commercialisation de son pick-up Ranger Super Duty en Europe, destiné aux services d'urgence, à la sylviculture, à l'exploitation minière et à l'armée.

Ford a également annoncé qu'elle commercialiserait plus tard dans l'année un fourgon Transit entièrement électrique conçu pour les zones urbaines.

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