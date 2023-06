Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford: lance un simulateur pour la rééducation des accidentés information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Ford annonce la lancement de Ford Adapta, soit un simulateur de conduite visant à accompagner les personnes ayant subi un grave accident, à reprendre le volant.



Ce simulateur a été créé par Ford Espagne,FundaciónONCE et TeamFordzilla, et développé par Hi-SpeedSimulator. Il est notamment utilisé pour aider les patients de l'hôpital national pour paraplégiques de Tolède, en Espagne, dans le cadre de leur parcours de rééducation physique et psychologique.



Ce simulateur permet ainsi aux patients de se lancer en toute sécurité sur des routes virtuelles.





