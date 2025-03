Ford: enquête officielle sur 1,3 million de pick-ups aux Etats-unis

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’autorité américaine chargée du secteur automobile, a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire sur près de 1,3 million de pick-up Ford suite à des signalements de rétrogradations inattendues accompagnées d'un blocage temporaire des roues arrière. Le Bureau d'enquête sur les défauts de la NHTSA, qui a reçu 138 plaintes de consommateurs, déterminera la gravité du problème potentiel et ses implications en matière de sécurité

