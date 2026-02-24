 Aller au contenu principal
Ford doit rappeler environ 413 000 véhicules américains pour cause de rupture des biellettes de suspension arrière, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ford F.N rappelle 412.774 véhicules Explorer aux Etats-Unis, en raison d'un problème au niveau des biellettes de suspension arrière, qui peuvent se fracturer et entraîner une perte de contrôle de la direction, a déclaré mardi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

