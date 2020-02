Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ford affiche une perte trimestrielle de 1,7 milliard de dollars Reuters • 04/02/2020 à 23:01









FORD AFFICHE UNE PERTE TRIMESTRIELLE DE 1,7 MILLIARD DE DOLLARS DEARBORN, Michigan (Reuters) - Le constructeur automobile américain Ford a fait état mardi d'une perte de 1,7 milliard de dollar (1,54 milliard d'euros) au quatrième trimestre 2019 et affiché des perspectives plus faibles qu'attendues pour cette année. "Les résultats n'étaient pas bon en 2019", a déclaré le directeur financier Tim Stone, au siège du groupe américain, près de Detroit. "Si je regarde vers 2020 et au-delà, je suis très optimiste", a-t-il ajouté. Le deuxième constructeur américain dit anticiper pour cette année un bénéfice opérationnel compris entre 94 cents et 1,20 dollar par action. C'est en deçà des prévisions des analystes, qui s'attendaient à 1,26 dollar par action. Cette déception, qui vient s'ajouter à une précédente révision des anticipations de Ford pour 2019, est un revers pour Jim Hackett, le PDG de Ford qui a pris ses fonctions en mai 2017 après le débarquement brutal de Mark Fields. Hackett avait demandé aux investisseurs de prendre patience tandis que Ford s'engageait dans une restructuration qui s'est notamment matérialisée par une large alliance avec Volkswagen dans le segment d'avenir des véhicules électriques et la cession de ses investissements déficitaires en Inde dans une co-entreprise contrôlée par Mahindra & Mahindra. Pour le quatrième trimestre 2019, les pertes nettes se montent à 1,7 milliard de dollars contre 100 millions de dollars un an plus tôt. Les résultats trimestriels intègrent une perte de 2,2 milliards due à un relèvement de ses contributions à son plan de retraites, dévoilé le mois dernier. En excluant les charges exceptionnelles, Ford a dégagé un bénéfice de 12 cents par action, quand les analystes tablaient sur 15 cents par action. En après-Bourse mardi soir, l'action Ford cédait 7%. (Ben Klayman et Paul Lienert; version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées FORD MOTOR NYSE +2.17%