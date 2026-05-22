Football-Carrick prolongé à la tête de Manchester United jusqu'en 2028

Manchester United a annoncé vendredi la prolongation de Michael Carrick au poste d'entraîneur jusqu'en 2028 après l'intérim qu'il assurait depuis janvier.

L'Anglais de 44 ans a mené United à 11 victoires en 16 matches, dont des succès contre Arsenal, Manchester City, Liverpool et Chelsea, permettant au club de se hisser à la troisième place de la Premier League et de décrocher une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

"Dès mon arrivée ici il y a 20 ans, j'ai ressenti la magie de Manchester United. Assumer la responsabilité de diriger notre club de football si particulier me remplit d'une immense fierté", a déclaré Michael Carrick dans un communiqué.

"Au cours des cinq derniers mois, ce groupe de joueurs a démontré qu'il était capable d'atteindre les niveaux de résilience, de cohésion et de détermination que nous exigeons ici".

"Il est désormais temps d'aller de l'avant ensemble, avec ambition et une vision claire de nos objectifs", a-t-il poursuivi.

Initialement nommé à titre intérimaire pour remplacer le Portugais Ruben Amorim, l'ancien milieu de terrain de United a dépassé les attentes et transformé l'ambiance autour d'Old Trafford, les joueurs du club le soutenant dans cette fonction.

Il avait déjà occupé le poste d'entraîneur par intérim en 2021 après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjaer, une autre ancien joueur de Manchester United.

Avec 68 points, Manchester United est assuré de terminer troisième à une journée de la fin, et clôturera sa saison dimanche par un déplacement à Brighton.

"Michael a largement mérité l'opportunité de continuer à diriger notre équipe masculine", a déclaré Jason Wilcox, le directeur sportif du club.

(Rédigé par Aadi Nair à Bangalore, avec la contribution de Rohith Nair, version française Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)