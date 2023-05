Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Foot Locker: nomination d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 14:28









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Foot Locker annonce la nomination de Mike Baughn au poste de vice-président exécutif et directeur financier (CFO), avec prise d'effet à compter du 12 juin prochain.



Mike Baughn travaillait précédemment chez Kohl's, où il occupait récemment le poste de vice-président exécutif des finances et trésorier. Il apporte à Foot Locker plus de 15 ans d'expérience dans divers postes de direction financière chez ce groupe de distribution.



Avec son arrivée, Robert Higginbotham, directeur financier par intérim de la chaine d'articles sportifs, reprendra son rôle de vice-président senior, relations avec les investisseurs, et planification et analyse financières.





