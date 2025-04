Fonds thématiques: des perspectives "encourageantes" en 2025 selon CPR AM

(AOF) - Les perspectives sont encourageantes pour les fonds thématiques après " trois années difficiles ". C’est la thèse défendue par Bastien Drut, responsable des études et de la stratégie de CPR AM lors d’un déjeuner de presse organisé à Paris le 3 avril 2025. Si la Fed a baissé ses taux directeurs de 100 points de base depuis septembre, elle " n'a encore défait qu'environ 20% du resserrement monétaire de 2022 et 2023 ". La guerre commerciale lancée par Donald Trump est " plutôt de nature à fragiliser l'économie américaine, donc à pénaliser l'activité ".

Pour Bastien Drut, il " reste encore un potentiel " de réduction des taux outre-Atlantique, car la Fed devrait " prendre en compte cette dégradation du marché du travail en baissant à nouveau ses taux directeurs ".

La dégradation du marché du travail américain sous l'effet des politiques de Donald Trump " commence à se voir de plus en plus" et cela devrait "être favorable relativement aux valeurs de croissance et donc par ricochet aux fonds thématiques ". "L a part du top 10 dans le S&P500 est passée de 38% à 34% ".

Les gérant estime que ce mouvement "devrait se poursuivre durant les mois et les trimestres prochains". " La diffusion de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises américaines bénéficiera au reste de la cote, alors que jusqu'à maintenant seules un petit nombre de valeurs ont bénéficié de cette révolution ".

" Le différentiel de croissance des bénéfices entre les "Magnificent Seven" 7 et les 493 autres valeurs du S&P 500 était proche de 40% en 2023, il était de 30% en 2024 ". Selon les prévisions de CPR AM datant de décembre dernier, ce spread devrait tomber à 7% en 2025 et quasiment disparaître en 2026.