Fonds Européen de Défense : Dassault Aviation lance au niveau industriel le projet EICACS, initiative européenne pour la standardisation du combat aérien collaboratif

L’Union Européenne soutient à hauteur de 75 millions d’Euros ce projet préparant les futurs standards d’interopérabilité des avions de combat européens

Dassault Aviation assure la coordination des travaux d’ un consortium de 37 industriels et organismes de recherche issus de 11 pays européens

(Saint-Cloud, le 03 février 2023 ) – Dassault Aviation a organisé ce jour sur son site de Saint-Cloud (France), avec ses partenaires européens de l’industrie et de la recherche, la réunion de lancement du projet EICACS (European Initiative for Collaborative Air Combat Standardisation).

Le contrat de subvention, attribué par la Commission Européenne le 19 décembre 2022, désigne Dassault Aviation, reconnu pour sa capacité à assumer la maîtrise d’œuvre de programmes complexes en coopération, comme le coordinateur de ce projet d’études qui rassemble 37 industriels et organismes de recherche issus de 11 pays de l’Union Européenne.

Soutenu par l’Union Européenne à hauteur de 75 M€ dans le cadre du programme 2021 du Fonds Européen de Défense (FED), ce projet vise à définir, dans un cadre européen, les futurs standards d’interopérabilité pour le combat aérien collaboratif.

Il permettra de renforcer la capacité des forces aériennes européennes à conduire leurs missions toujours plus efficacement et à agir en coalitions faisant intervenir aussi bien des systèmes habités que non-habités, des systèmes de combat aérien futurs et des plates-formes existantes ainsi que leurs évolutions.

Dassault Aviation se félicite du lancement de ces travaux d’une durée de trois ans qui fédèrent l’ensemble de l’industrie aéronautique de combat européenne, ainsi que différents partenaires du monde de la recherche, autour d’un projet crucial pour les forces aériennes de l’Union Européenne.

