Foncières cotées en Bourse : «Les décotes sont exagérées»

Guy Barnard, gérant et co-responsable des actions immobilières mondiales chez Janus Henderson. (© DR)

C'est un rebond spectaculaire depuis le 25 octobre. L’indice des sociétés foncières a repris 19% grâce à l'arrêt de la hausse des taux. De quoi soulager les valeurs européennes assez fortement endettées. Les explications de Guy Barnard, gérant et co-responsable des actions immobilières mondiales chez Janus Henderson.

Les décotes des sociétés foncières sont-elles attractives ?

Les décotes des sociétés foncières sur leurs valeurs d’actifs ont atteint en moyenne 45% en Europe et 30% aux États-Unis. C’est presque autant que durant la crise de 2008-2010. En Europe, la décote est plus forte car les investisseurs sont plus sensibles aux hausses de taux étant donné les niveaux d'endettement généralement plus élevés des sociétés cotées.

Les prix des actions ont baissé alors que les flux de trésorerie sont néanmoins restés à de bons niveaux dans de nombreuses entreprises, car les loyers rentrent et augmentent avec l’inflation. Nous estimons que ces décotes sont exagérées par rapport à la baisse des valeurs d’actifs que nous observons.

Mais les valeurs d’actifs ne risquent-elles pas de baisser encore ?

Effectivement, nous nous attendons à de nouvelles baisses de valorisation, notamment en Europe continentale car les valeurs d’expertise suivent souvent avec décalage le recul des prix de l’immobilier. Les baisses des valorisations pourront notamment se poursuivre dans les bureaux de moins bonne qualité ou mal situés.

Les investisseurs sont-ils sensibles aux qualités environnementales des actifs fonciers que brandissent les grandes foncières françaises cotées ?

Oui. Nous sommes très sensibles à la qualité environnementale des actifs,