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Focus sur le marché du pneu avec une analyse de Jefferies
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 14:20

Dans une note, Jefferies analyse les flux d'importation de pneumatiques sur le mois de janvier 2026, révélant un tournant stratégique pour ce marché. Après plus d'un an de domination des importations, un essoufflement marqué, particulièrement en provenance de Chine, redonne de l'air aux manufacturiers européens et américains.

Le marché européen connaît une modification structurelle de son approvisionnement. En janvier, les importations totales de pneus de tourisme en Europe ont chuté de 34%. Ce recul est quasi exclusivement porté par la Chine étant donné que les importations chinoises sont en baisse de 63% sur un an, tandis que les importations hors-Chine sont en hausse de 13% sur un an. Cette déconnexion s'explique en partie par l'incertitude réglementaire. Le pic d'importations observé en décembre ( 5%) semble avoir été un mouvement de stockage préventif avant l'imposition de mesures antidumping. Le report de la décision européenne à mai 2026 a brisé cet élan, entraînant un repli massif en janvier.

Contrairement à l'Europe, les États-Unis affichent une dynamique d'importation encore vigoureuse, dépassant la croissance des ventes locales. Outre-Atlantique, sur le segment standard (inférieur à 18 pouces), après une année 2024 où la production locale avait repris l'avantage, les importations ont bondi en janvier, l'écart de croissance avec le marché passant de -4% (décembre) à 13%. Ce flux met sous pression les volumes et la politique tarifaire des producteurs domestiques. Sur le segment haute valeur (supérieur à 18 pouces), les importations ont continué de croître plus vite que le marché, bien que le rythme de gain de parts de marché ralentisse légèrement ( 7% en janvier contre 9% en décembre). Sur ce segment, l'origine des flux provient essentiellement du Mexique et de la Thaïlande avec 20% de parts de marché chacun, suivis du Japon et du Vietnam avec 5% chacun.

En résumé, le marché mondial reste fortement dépendant du marché du remplacement, qui représente 80% du mix total contre seulement 20% pour l'équipement d'origine (première monte). Si les producteurs américains doivent encore faire face à une concurrence importée agressive sur les prix, les manufacturiers européens bénéficient d'un répit inattendu grâce à la chute des volumes chinois. La publication des données de février (attendue début avril) sera cruciale pour confirmer si ce recul de la Chine est une tendance pérenne ou une simple correction post-stockage.

Dans ces conditions, Jefferies est à l'achat du titre Michelin et de celui de Continental, en visant respectivement 35 et 75 euros. Les analystes sont à conserver sur l'action Pirelli, avec un objectif de cours de 6,60 euros.

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MICHELIN
29,6400 EUR Euronext Paris +1,26%
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