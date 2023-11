Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Focus Entertainment: la sortie de 'Space Marine 2' repoussée information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 12:27









(CercleFinance.com) - Focus Entertainment a annoncé jeudi avoir décidé de repousser de quasiment un an la sortie de son jeu très attendu 'Warhammer 40 000: Space Marine 2'.



Initialement prévue d'ici à la fin 2023, le jeu devrait finalement sortir au second semestre 2024, 'afin de donner le temps nécessaire pour le peaufiner et garantir la meilleure expérience possible' explique le groupe dans un communiqué.



Focus - qui dit vouloir proposer un jeu 'de la plus haute qualité' - prévoit de révéler la date de lancement officielle au début du mois de décembre.



A ce stade, le titre cumule déjà plus d'un million de liste de souhaits.



Si les analystes saluent globalement le 'line up' prometteur de la société, avec notamment la sortie de 'Banishers: Ghost of New Eden' attendue en février 2024, les investisseurs savent que ce changement de calendrier aura nécessairement un impact sur ses résultats financiers.



Conséquence, le titre Focus Entertainment chutait de plus de 7% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées FOCUS ENTERTAIN Euronext Paris -6.80%